Rutte bezoekt de Matthäus-Passion in de Grote Kerk in Naarden

De Matthäus-Passion van de Nederlandse Bach Vereniging wordt vrijdag en zaterdag traditiegetrouw uitgevoerd in de Grote Kerk in Naarden. Onder anderen minister-president Mark Rutte, minister van Economische Zaken Micky Adriaansens en minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers zijn bij de uitvoering van vrijdag aanwezig.

In de Grote Kerk is plek voor 1700 mensen en de concerten zijn allebei uitverkocht. Volgens een woordvoerster van de Bach Verenging was er bij eerdere uitvoeringen een “goede mix” aan mensen. “Het trekt niet alleen oudere mensen of gelovigen, maar ook gezinnen, scholieren en studenten. Het stuk van Bach is namelijk zo universeel dat iedereen er dingen in herkent.”

Vroeg in de ochtend van vrijdag en zaterdag verzorgt de Bach Vereniging voorafgaand aan de Matthäus-Passion Lamentatie-concerten. Dit zijn intieme muziekstukken met voornamelijk zangers en gambisten.

In het paasweekend zijn er door het hele land tal van uitvoeringen van de Matthäus-Passion door verschillende muziekgezelschappen. Bijvoorbeeld in de Pieterskerk in Leiden, in concertgebouw De Doelen in Rotterdam en in De Oosterpoort in Groningen.