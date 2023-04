Studie: meer langdurige covid bij mensen met migratieachtergrond

Nederlanders met een migratieachtergrond ontwikkelen vaker langdurige covid dan anderen. Bij Turkse Nederlanders ligt het risico op langdurige covid na een besmetting met het virus 50 procent hoger dan bij mensen zonder migratieachtergrond, stelt het Amsterdam UMC op basis van onderzoek. Volgens hoogleraar Migratie en Gezondheid Charles Agyemang lijden veel mensen “in stilte”.

Ongeveer een kwart van de mensen die met een coronabesmetting in het ziekenhuis belandden, krijgt last van langdurige klachten. Alle migrantengroepen uit het onderzoek hadden een hoger risico op het ontwikkelen van langdurige covid dan andere Nederlanders. Ook vrouwen die op de ic lagen met beademing hadden een hoger risico dan mannen.

Mensen met een migratieachtergrond hadden tijdens de pandemie al een grotere kans om besmet te raken, maar ook om vervolgens op de intensive care te komen of te overlijden. Volgens Agyemang spelen dezelfde factoren die bijdroegen aan die ongelijkheid ook een rol bij de verhoogde kans op langdurige covid onder migrantengroepen. Zo hebben deze groepen volgens hem gemiddeld gezien minder goed betaald werk, waarvoor je vaak ook nog eens op locatie moet zijn. Dus iemand die in zo’n situatie ziek wordt, zal misschien minder snel thuisblijven. “Want er moet ook brood op de tafel komen.” Wie langer wacht met naar de dokter gaan bij een ernstige coronabesmetting, heeft een grotere kans op de ic te belanden en wie daar heeft gelegen loopt weer een groter risico op het ontwikkelen van langdurige covid, legt hij uit.

De symptomen die mensen ontwikkelen bleken volgens de studie erg uiteen te lopen. Patiënten van Turkse komaf hadden meer last van duizeligheid en spier- en gewrichtspijn, mensen met een Marokkaanse achtergrond hadden vaker last van hartkloppingen en slaapproblemen.

Volgens Agyemang lijden veel mensen met langdurige covidklachten in stilte, “omdat men zich in deze migrantengemeenschappen niet bewust is van het bestaan van de aandoening.” Hij noemt bewustwording over de aandoening en betere toegang tot gezondheidszorg voor deze groepen “essentieel om deze ongelijkheden op gezondheidsgebied aan te pakken”.

Om de langetermijngevolgen van corona voor patiënten met verschillende achtergronden te onderzoeken werkte het Amsterdam UMC samen met de universiteiten in Kopenhagen en Stockholm. De onderzoekers keken naar gegevens van bijna 1890 mensen, onder wie Hindoestaans-Surinaamse, Creools-Surinaamse, Marokkaanse en Turkse patiënten. De studie werd deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Regional Health Europe.