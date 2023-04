Attracties en natuur maken zich op voor paasweekend

Attractieparken maken zich op voor het paasweekend, traditioneel de opening van het seizoen. “We hopen op veel gezelligheid”, zegt Karin Kuiper voorzitter van de Club van Elf, die een aantal attractieparken, dierentuinen en musea vertegenwoordigt. Daaronder zijn de Efteling, de Apenheul en het Van Gogh Museum.

Of het druk wordt met Pasen is volgens Kuiper lastig te voorspellen.”Het is erg afhankelijk van het weer, wat er nog meer te doen is en de keuzes die mensen maken.” De Keukenhof in Lisse meldt dat de kaarten voor zaterdag en zondag uitverkocht zijn.

Ook in natuurgebieden wordt “een gezellig drukte verwacht”, aldus een woordvoerder van Staatsbosbeheer. Al speelt ook hier het weer een belangrijke rol. “Traditioneel zien we wel dat er behoefte is om even te gaan wandelen met het gezin.” Staatsbosbeheer drukt bezoekers op het hart om op de paden te blijven, de hond aan de lijn te houden en afval weer mee naar huis te nemen.

Rijkswaterstaat verwacht het hele paasweekend drukte op de weg, vooral op tweede paasdag. Grote publiekstrekkers tijdens het paasweekend zijn vermoedelijk de Keukenhof en de Designer Outlet in Roermond. De paasraces op het circuit van Zandvoort zorgen zaterdag en zondag waarschijnlijk voor drukte op de wegen naar de Noord-Hollandse badplaats. Op tweede paasdag is er naast dagtoerisme ook veel terugkerend vakantieverkeer op de weg.