Pieter Omtzigt heeft geen spijt van verlaten CDA

Het onafhankelijke Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft er geen spijt van dat hij uit het CDA is gestapt. In een interview met het Nederlands Dagblad zegt hij: “Ik denk niet dat de ideeën die ik jarenlang naar voren heb gebracht, serieus genomen zijn. Ik bepaal nu zelf wel hoe ik politiek bedrijf. Ik vind het raar dat anderen denken te mogen bepalen dat ik bij hun partij hoor. Mijn nieuwe vrijheid biedt ook gewoon voordelen. Ik kan eindelijk echt laten zien waar ik zelf voor sta. Na al die jaren is dat een zeer bevrijdend gevoel. Van mijn besluit het CDA te verlaten heb ik geen spijt.”

Omtzigt verliet het CDA in 2021 na een aantal incidenten. Vervolgens zat hij een tijd thuis met een burnout. Daarna kwam hij terug in de Kamer als zelfstandig Kamerlid. Terugkeer naar het CDA is nooit meer aan de orde geweest: “Toen ik terugkeerde in de Kamer na een periode van ziekte, heb ik gezegd dat het CDA voor mij een gesloten boek is. Dat ik daarmee mensen teleurstel, vind ik eerlijk gezegd een omdraaiing van de werkelijkheid, na wat er jarenlang met mij is gebeurd.”

Ook aansluiten bij de BoerBurgerBeweging (BBB) ziet Omtzigt niet gebeuren, zegt hij tegen de krant: “Ik kan prima met Caroline van der Plas samenwerken, maar ik ben mijn eigen ideeën over bestaanszekerheid en goed bestuur aan het uitwerken.”

Zo vindt hij onder meer dat bestuurders die de fout in zijn gegaan, zoals bij het toeslagenschandaal dat mede door hem aan het licht kwam, verantwoording moeten afleggen. “We moeten weer terug naar een ordentelijk bestuur van het land. Dat kost moeite, maar het is niet heel raar of revolutionair wat ik voorstel”, aldus Omtzigt in het Nederlands Dagblad.