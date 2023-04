Veel schade in supermarkt Leeuwarden door uitslaande brand

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een uitslaande brand gewoed in een filiaal van Jumbo aan de Lieuwenburg in Leeuwarden. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar in de supermarkt is volgens een woordvoerster wel “veel schade”. Niemand raakte gewond. Zeventien woningen boven de supermarkt moesten ontruimd worden.

Het vuur in de winkel in de wijk Camminghaburen werd even voor 01.00 uur gemeld. Er was veel rookontwikkeling en de brandweer schaalde op naar een grote brand. Nog voor 02.00 uur was het vuur geblust.

De brandweer heeft metingen verricht in de appartementen boven de winkel. Even na 03.00 uur meldde de brandweer dat de bewoners weer terug konden keren naar hun woningen.

Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk.