Gouverneur Emile Roemer bezorgd over extreemrechts in Limburg

Gouverneur Emile Roemer maakt zich grote zorgen over in Limburg actieve extreemrechtse groeperingen. Het gaat dan met name om de radicaal-rechtse groepen Wolvenrad, White Lives Matter en Patriottische Jeugd Parkstad. Roemer wil overleg hierover met AIVD, politie en justitie, bevestigt een woordvoerder van de provincie berichtgeving in De Limburger zaterdag.

Roemer reageert op een artikel in De Limburger dit weekend over de drie extreemrechtse groeperingen. Volgens de krant is Wolvenrad een neonazistische groepering, die wordt geleid door Timo S., een Maastrichtenaar. Een van de sleutelfiguren van White Lives Matter, de 34-jarige Daniël S., zou uit Landgraaf komen. In die regio is bovendien Patriottische Jeugd Parkstad zeer actief, aldus de krant.

Wolvenrad zou zichzelf openlijk “nationaalsocialistisch” noemen, houdt volgens de krant vlagverbrandingen in grotten, viert de verjaardag van Hitler met ‘Heil Hitler-gebak’ en zou Duitse oorlogsgevallenen herdenken. White Lives Matter is onder meer bekend van de laserprojectie op de Erasmusbrug in Rotterdam. Daniël S. zou een van de belangrijke voormannen zijn van de nationaal socialistische beweging.

Wolvenrad en White Lives Matter zouden zich racistisch en antisemitisch uiten, en haat tegen onder meer de lhbti-beweging verspreiden. Beide groeperingen zouden streven naar een nieuwe, fascistische wereldorde. Patriottische Jeugd Parkstad beschrijft zichzelf als “radicaalrechts”, aldus de krant. Zij ageren met name tegen de massa-immigratie.

De antifascistische onderzoeksgroep Kafka stelt in De Limburger dat nergens anders in Nederland zo’n concentratie van extreemrechtse groeperingen voorkomt. Alleen noordoost Groningen komt in de buurt.

Volgens zijn woordvoerder is Roemer flink geschrokken van het artikel in de krant. Hij wil in kaart laten brengen wat gedaan kan worden om actie te ondernemen.

Overigens lieten AIVD, politie en justitie aan de krant weten niet inhoudelijk te willen reageren. Wel werd gemeld dat lidmaatschap van de groepen niet strafbaar is omdat de groeperingen niet verboden zijn.