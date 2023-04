Traditionele paasvuren vooral in Noord- en Oost-Nederland

Deze paasdagen worden traditiegetrouw in Nederland paasvuren ontstoken. Dit gebeurt vooral in het noorden en oosten van het land, op zondag- en maandagavond. Eerder werd bekend dat een aantal paasvuren niet doorgaat of moet veranderen wegens de uitstoot van stikstof.

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) schreef begin deze week in een brief aan de Tweede Kamer dat een paasvuur in tien tot twintig gevallen “niet mogelijk is op de locatie of in de omvang die een initiatiefnemer voor ogen staat”. “Het is dan aan de initiatiefnemer om het vuur te verplaatsen, te verkleinen of ervan af te zien.” Als een paasvuur significant negatieve effecten heeft op een Natura 2000-gebied moet er een vergunning bij de provincie worden aangevraagd.

De paasvuren zijn een oude traditie. In verschillende buurtschappen en dorpen zijn er wedstrijden tussen boakebouwers, Nedersaksisch voor paasvuurbouwers.

Volgens Weeronline is de kans op rook- en stankoverlast door paasvuren vrij groot. Ook in onder meer Duitsland worden grote vuren ontstoken. Vanwege een ongunstige windrichting kan de luchtkwaliteit in Nederland daardoor flink verslechteren.