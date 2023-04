Zoektocht naar vermiste Duitse vrouw op Texel

Hulpdiensten zijn op het eiland Texel een zoektocht gestart naar een vermiste Duitse vrouw. Ze is zaterdagavond “in zorgwekkende toestand” vertrokken van een camping in de buurt van De Cocksdorp en nog niet gevonden, meldt de politie. Via Burgernet is een oproep gedaan om naar de vrouw uit te kijken.

Aan het zoeken doen onder meer een zoek- en reddingsteam van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en een helikopter van de Kustwacht mee. Ook in de duinen van het eiland wordt gezocht. De vrouw is 1,55 meter lang, 46 jaar oud, heeft blond haar en bruine ogen. Ze droeg een groene sjaal, blauwe jas en zwarte Nike schoenen en had een zwarte kleine rugzak bij zich. Aanvankelijk meldde Burgernet dat het ging om een 47-jarige vrouw.

Sommige media melden dat het zou gaan om een vermiste zwemster, maar de politie kan dat niet bevestigen. “De vrouw is in gewone kleding vertrokken van de camping”, aldus een politiewoordvoerder.