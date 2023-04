ProRail: in avond duidelijk of treinstellen via spoor weg kunnen

Na 20.00 uur zou duidelijk moeten zijn of een deel van de verongelukte passagierstrein bij Voorschoten via het spoor wordt afgevoerd of alsnog over de weg, verwacht een woordvoerder van ProRail.

Met een bouwkraan is maandag begonnen om een van de vier treinstellen weer op de rails te zetten. Een ander treinstel, dat aan het ontspoorde gedeelte vastzat, stond daar nog op, na het ongeluk. De achterkant van het ontspoorde treinstel staat inmiddels weer op de rails.

De voorkant wordt nog omhoog gehouden door een kraan. Daar wordt gekeken of er nieuwe wielstellen geplaatst kunnen worden. Als dat goed verloopt moet er vervolgens een locomotief komen en een dienstregeling worden gemaakt. Dan worden de twee treinstellen richting Den Haag Mariahoeve gesleept en vervolgens naar eindbestemming Amersfoort. Dat gebeurt op zijn vroegst pas in de nacht is de verwachting van ProRail.

Lukt dat niet dan worden de treinstellen alsnog via het naastgelegen weiland van het spoor gehaald en via de weg vervoerd, net als de twee andere die al in het weiland liggen. Als alle treinstellen zijn geborgen kan ProRail beginnen aan het herstel van het spoor, het perron, de bovenleidingen en de veiligheidssystemen onder de grond. Wanneer de treindelen allemaal weg zijn is nog niet zeker, de berging duurt zeker tot dinsdag.