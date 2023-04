ProRail: twee treinstellen in de nacht via spoor afgevoerd

Twee treinstellen van de passagierstrein die een bijna een week geleden betrokken was bij het ongeluk bij station Voorschoten zullen in de nacht van maandag op dinsdag of dinsdag in de ochtend over het spoor worden afgevoerd. Dat zegt een woordvoerder van ProRail.

Een van deze treinstellen stond na het ongeluk nog op het spoor, het andere treinstel is maandagmiddag rechtgezet door twee kranen van Mammoet en heeft nieuwe wielstellen gekregen. Het optillen van het treinstel ging heel voorzichtig en langzaam.

De treinstellen worden voor vertrek nog ingepakt en daarna naar nabijgelegen station Den Haag Mariahoeve gereden om daar te keren. Daarna rijden ze verder naar eindbestemming Amersfoort.

Het opruimen van de twee treinstellen die in het weiland liggen gebeurt vanwege de voorspelde harde wind niet dinsdagochtend maar die avond, zegt een woordvoerder van ProRail. “Dan is de verwachting dat de wind gaat liggen.” Dan zou het weer mogelijk zijn om veilig te kunnen hijsen.

De twee treinstellen in het weiland zullen op een speciaal rijdend platform naar een in de buurt gelegen bedrijf worden gebracht en daar over geladen op diepladers. Om vervolgens ook naar Amersfoort te worden gebracht.

Als alle treinstellen zijn geborgen kan ProRail beginnen aan het herstel van het spoor, het perron, de bovenleidingen en de veiligheidssystemen onder de grond. Daarvoor wordt nu een plan gemaakt.