Uitgeverij: werk van Oosterhuis vol sterk engagement

Het werk van de zondag overleden schrijver Huub Oosterhuis “getuigt van een profetische verontwaardiging over onrecht en uitbuiting” en “een sterk engagement, voor hem nauw verbonden met het Bijbelse visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”. Dat meldt Uitgeverij Ten Have, die veel werk van de dichter en theoloog uitbracht, in een reactie op zijn overlijden.

De laatste jaren werkte hij samen met de uitgeverij aan zijn verzameld werk. Zo verschenen in 2018 zijn verzamelde liedteksten in de bundel Stilte zingen, in 2020 zijn verzamelde gedichten in Handgeschreven en in 2022 zijn essays in De ontdekking van de aarde.

“Zijn verzamelde gedichten dragen niet voor niets de titel Handgeschreven”, stelt een woordvoerder van de uitgeverij. “Alle kopij ontstond in een karakteristiek handschrift op papier. In het verdere redactieproces leverde auteur onvermoeibaar en met een enorme werkkracht zijn minutieuze en soms eigenzinnige correcties.”