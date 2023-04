Apenverblijf Blijdorp woensdag weer open na dood Bokito

Het apenverblijf in Diergaarde Blijdorp gaat woensdag “in de loop van de ochtend” weer open voor bezoekers. Dat heeft directeur Erik Zevenberg dinsdag gezegd in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Het verblijf was gesloten na de dood van Bokito, de gorilla die vorige week dinsdag onverwacht op 27-jarige leeftijd overleed.

Het gaat om het binnenverblijf dat weer wordt opengesteld voor bezoekers. Volgens Zevenberg moeten de apen erg wennen aan de nieuwe situatie zonder Bokito om zich heen. “De groep moet heel erg wennen aan het verlies van hun leider. Je ziet dat ze daardoor een soort van in de war van zijn, op zoek naar nieuw evenwicht”, aldus de dierentuindirecteur. Het publiek kon de apen wel al zien in het buitenverblijf.

Donderdag werd bekend dat Bokito overleed aan hartfalen. Een onderzoeksgroep in Engeland doet verder onderzoek om de “achterliggende oorzaak te kunnen achterhalen”, zo liet de dierentuin weten.