Asielzoekers in crisisnoodopvang in Purmerend in hongerstaking

Twintig asielzoekers die in een crisisnoodopvang verblijven in Purmerend zijn dinsdag in hongerstaking gegaan. Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De asielzoekers willen met de hongerstaking aandacht vragen voor de langdurende procedure bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In de opvang op het bedrijventerrein Baanstee-Noord verblijven 450 mensen. Sommige van hen verblijven al negen of tien maanden op de locatie, zonder dat hun asielprocedure is begonnen. De afgelopen weken demonstreerde een deel van de bewoners meerdere keren om aandacht te vragen voor hun situatie en dreigden ze met een hongerstaking.

De twintig bewoners die in hongerstaking zijn gegaan, weigeren te eten, maar drinken nog wel. “We houden de komende dagen goed in de gaten of ze zorg nodig hebben”, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio. “Ook zijn de medewerkers in de opvang voortdurend met hen in gesprek. Je hoopt toch dat je ze op andere gedachten kan brengen.”