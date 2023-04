Bestuur Amsterdam-Noord: NDSM ongeschikt voor erotisch centrum

Het stadsdeelbestuur van Amsterdam-Noord vindt de NDSM-werf “absoluut geen geschikte plek” voor een erotisch centrum. Dat schrijft het bestuur in een conceptadvies aan burgemeester Femke Halsema. Door het centrum op de NDSM-werf Oost te plaatsen worden de huidige problemen op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid onhoudbaar, plannen op het gebied van sport, cultuur en groen belemmerd en het karakter van de NDSM-werf aangetast, aldus het bestuur.

De NDSM-werf is “geen multimodaal ov-knooppunt en de bereikbaarheid van dit deel van Noord is een belangrijk aandachtspunt”, stelt het stadsdeelbestuur. “Om parallel aan de groei van het aantal woningen en voorzieningen, dit deel van Noord bereikbaar te houden, is een scala van maatregelen nodig zoals extra ponten en/of oeververbindingen, extra ov, auto- en fietsroutes en alternatieven voor de auto in de vorm van deelvervoer. Vooralsnog zijn deze investeringen niet geregeld, met als resultaat dat de leefbaarheid en veiligheid vooral op piekmomenten onder druk staat.” Het toevoegen van een erotisch centrum zal volgens het bestuur “jaarlijks zo’n 1,3 miljoen extra bezoekers trekken en logischerwijs dit knelpunt verergeren”.

Daarnaast worden duizenden woningen in de buurt gebouwd, onder meer op de NDSM-werf West en in de Buiksloterham. Daar worden de “groen- en sportnormen” volgens het bestuur niet gehaald. “In de haalbaarheidsstudie vergroening en sport NDSM-werf Oost wordt voorgesteld om daarom extra groen en sport te realiseren op de werf. De realisatie van een erotisch centrum op het Docklandsplot – die een sleutelrol speelt bij het vergroenen van de werf – maakt deze plannen onuitvoerbaar.”

Ook maakt zo’n centrum de wijk minder aantrekkelijk om te gaan wonen, stelt het bestuur, en “een erotisch centrum met deze omvang” zal “het karakter van de werf ingrijpend veranderen”, staat in het conceptadvies. Het stadsdeelbestuur is naar eigen zeggen door veel bezorgde bewoners en ondernemers uit Noord benaderd, met wie volgens hen weinig is overlegd.

Halsema vroeg het stadsdeel eerder om advies te geven op het voorstel om een erotisch centrum op de Docklandsplot in NDSM-werf Oost te plaatsen. Naast de NDSM-werf zijn ook twee locaties vlak bij de RAI in Zuid aangewezen als potentiële locatie voor het centrum, dat een werkplek zou moeten bieden voor zo’n honderd sekswerkers. Dit moet een wezenlijk aantal ramen op de Wallen vervangen. Eind 2023 moet een locatie worden gekozen.