Code geel om hagel en onweer

In het westen, midden en noorden van het land geldt tot halverwege de nacht code geel vanwege onweersbuien die gepaard gaan met hagel en windstoten. Het KNMI waarschuwt in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en Utrecht voor het slechte weer. Code geel geldt ook in het IJsselmeergebied.

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen volgens het KNMI hinder ondervinden van de onweersbuien.

Dinsdagochtend blijft de wind langs de kust vrij krachtig, maar is het verder half bewolkt met zonnige perioden. Alleen in het noordoosten kan dan nog een enkele bui vallen.