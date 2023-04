Dierentuin BestZoo verwelkomt eerste wombat-jong in Nederland

De twee wombats in dierentuin BestZoo in het Noord-Brabantse Best hebben een jong verwelkomd, meldt de dierentuin dinsdag. Volgens BestZoo is dit een primeur in Nederland. Wanneer het Australische buideldier is geboren, is niet bekend. De wombat is bij de geboorte erg klein en blijft maandenlang in de buidel van de moeder zitten.

“De wombats maken het goed”, aldus het dierenpark. “Het jong steekt al regelmatig zijn snuitje naar buiten.” De wombat krijgt meestal één jong per worp, na een draagtijd van 21 dagen.

BestZoo haalde de twee Australische buideldieren die een jong hebben gekregen in oktober 2021 vanuit Australië naar Nederland. Voor de geboorte van het jong waren dit de enige twee wombats in Nederland.