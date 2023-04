Nieuwe zitting in megazaak over afpersen meisjes met naaktbeelden

Het Openbaar Ministerie maakt dinsdag in de rechtbank in Breda meer bekend over de stand van zaken in de grote sextortionzaak. De 25-jarige verdachte Gianni de W. uit Etten-Leur zou meer dan honderd minderjarige meisjes hebben verleid tot het sturen van naaktfoto’s, om ze vervolgens af te persen.

In januari maakte het OM bekend dat in zijn computer 150 mappen met verschillende meisjesnamen zijn gevonden. In sommige submapjes stonden soms duizenden afbeeldingen van een slachtoffer. De afgelopen maanden moest de identiteit van tientallen meisjes nog worden achterhaald.

Tot de eerste zitting op 19 januari hadden acht meisjes aangifte gedaan tegen de man. Kort daarna kwamen er nieuwe meldingen binnen. De officier van justitie zal dinsdag op de tweede inleidende zitting toelichten hoever de zedenrecherche is gevorderd met het onderzoek, dat zij eerder het grootste onderzoek naar onlinemisbruik van minderjarigen noemde.

De W. zocht contact met de veelal minderjarige meisjes onder een valse naam. Hiervoor gebruikte hij nepnamen als Bryan.snapx, Bryansnelgeld en andere varianten met de alias Bryan. Hij benaderde zijn slachtoffers via sociale media, zoals Instagram en Snapchat. Hij startte een gesprek en bood de meisjes geld aan voor het sturen van een naaktfoto. Daarna dreigde hij deze online te zetten als ze niet nóg meer beelden zouden sturen. De verdachte zou een van zijn slachtoffers ook hebben gevraagd om seks te hebben met haar vriend en dat voor hem te filmen.

Op de computer van de man uit Etten-Leur is ook een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal gevonden. Hij zit sinds 11 oktober vast.