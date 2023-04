OM: verdachte van sextortion perste ook vriendinnen af

Gianni de W. (24) uit Etten-Leur heeft volgens het Openbaar Ministerie met nepnamen ook negen goede vriendinnen verleid tot het sturen van naaktfoto’s om ze vervolgens daarmee af te persen. Met vijf van de slachtoffers die inmiddels aangifte hebben gedaan en met vier anderen met wie de politie sprak, had de verdachte een vriendschappelijke of affectieve relatie.

“Dit heeft een enorme impact gehad op deze slachtoffers”, vertelde de officier van justitie dinsdag in de rechtbank in Breda. “Zo meldde zich een slachtoffer die de verdachte kende van school. Ze werden beiden gepest en namen het voor elkaar op. Ze kregen hierdoor zo’n goede band, dat ze hem als broertje ging zien. Ze spraken regelmatig met elkaar af en ondernamen leuke dingen.”

In de vertrouwensband die ze ontwikkelden vertelde de vriendin dat ze naaktfoto’s aan iemand moest sturen, zonder te weten dat De W. hier zelf achter zou zitten. De officier: “U moet zich voorstellen: je vertelt tegen jouw vriend, die je als je broer ziet, dat je wordt lastiggevallen. En dan kom je er nu achter dat hij het waarschijnlijk zelf is die jou heeft afgeperst om seksueel getint beeldmateriaal.”

De W. is in maart verhoord door de politie, maar gaf daar volgens de officier niet de beloofde openheid. “Ik wil graag vragen beantwoorden op basis van de waarheid. Als ik nu vragen beantwoord, dan ben ik bang dat de antwoorden achteraf niet kloppen”, liet hij de politie weten. De verdediging zegt dat De W. op termijn uitgebreid zal verklaren bij de politie.

Hij is “behoorlijk ontdaan” door de omvang van het onderzoek, aldus zijn advocaat. Hij las een verklaring van De W. voor: “Op dit moment duizelt het mij als ik zie wat er de afgelopen tijd op me af is gekomen”, zegt De W. onder meer. In die zaken waarin hij volgens zijn advocaat bekentenissen heeft afgelegd, heeft hij gezegd dat het “nooit had mogen gebeuren” en dat hij aan zichzelf wil werken om herhaling te voorkomen.

De W., die een autismespectrumstoornis heeft, is onderzocht door een psycholoog en psychiater. Zij hebben een voorlopig rapport uitgebracht. Het rapport van de gedragsdeskundigen wordt nog aangevuld zodra verdachte meer over de aangiftes tegen hem gaat verklaren. Ook wachten de psycholoog en psychiater op de afronding van het politieonderzoek.

Mogelijk wordt de strafzaak van De W. deels achter gesloten deuren behandeld door een kinderrechter, opperde de officier. Dat komt omdat er mogelijk aangiftes tussen zitten uit de tijd dat De W. nog minderjarig was.