Onderzoek naar gedrag in operatiekamer

Een groep wetenschappers gaat onderzoek doen naar het (samen)werken op een operatiekamer, meldt de universiteit van Leiden. De zorgverleners in de ok werken onder hoge druk en spanning en krijgen met onverwachte ontwikkelingen te maken waarover meteen moet worden beslist.

“Hoe zorgen teams dat ze iedere keer die topprestatie leveren? Hoe vinden ze kracht om bij tegenvallers op te veren en door te gaan? Hoe reageer je als er iets onverwachts gebeurt tijdens een operatie? Bijvoorbeeld als een patiënt een bloeding krijgt? Wat doe je dan en hoe reageert het team?”, wil universitair docent gespecialiseerd in leiderschap Eduard Schmidt onder meer onderzoeken.

Samen met onder anderen Yannick Balk (sportpsycholoog, universitair docent) gaat Schmidt kijken naar “wat iemand een veerkrachtig zorgprofessional maakt” en wat wat anderen daarvan kunnen leren. “Op welke manier wordt gediscussieerd of tegenspraak gegeven? Wat ook interessant is om te kijken of en wie bij twijfel zich durft uit te spreken”, aldus Schmidt. “Het team moet zich op z’n gemak voelen om een topprestatie te kunnen leveren”, vult Balk aan. Ze gaan voor het onderzoek ook zelf operaties bijwonen in het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum).

Het LUMC vindt het een goed plan: “Natuurlijk is de chirurg nog steeds primair verantwoordelijk voor de operatie, maar de inbreng van het hele team speelt een steeds grotere rol”. Volgens Balk is het “heel goed om met elkaar na te denken welk gedrag van de chirurg en ook de andere leden wenselijk is om het team optimaal te laten presteren”.