Ongeveer 3,5 miljoen keer gecheckt of data gestolen zijn

In de afgelopen week, sinds het ontmantelen van een ondergrondse handel in gestolen identiteiten, is ongeveer 3,5 miljoen keer op de site politie.nl/checkjehack gecontroleerd of cybercriminelen gegevens hebben gestolen. Aangezien mensen soms meerdere mailadressen hebben, kan het aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van de site afwijken.

De teller stond afgelopen vrijdag op 2,6 miljoen checks en donderdag op 1,6 miljoen. Op de website van de politie kan een e-mailadres worden ingevuld om na te gaan of dat adres en andere gegevens als wachtwoorden en creditcards zijn gestolen. Als dat zo is, stuurt de politie een mail naar dat adres.

Inmiddels hebben ruim 8800 mailadressen bericht gekregen dat de gegevens daarvan inderdaad zijn gestolen. Tot aan afgelopen vrijdag hadden 6710 mailadressen bevestiging gekregen.

Bij een internationale politieactie van zeventien landen hebben rechercheurs de ondergrondse marktplaats Genesis Market uit de lucht gehaald. Op het platform werden de online-identiteiten van zeker 2 miljoen mensen verhandeld, onder wie ongeveer 50.000 Nederlanders. Het ontmantelen van de dienst, Operatie Cookie Monster, werd afgelopen woensdag naar buiten gebracht. Wereldwijd zijn 119 mensen gearresteerd. Onder de verdachten zijn zeventien Nederlanders.

Cybersecuritybedrijf Computest, dat betrokken was bij het onderzoek naar de onlinehandel, geeft het dringende advies om een aantal stappen te nemen als iemands gegevens zijn gestolen. Allereerst is het belangrijk om uit te loggen bij alle accounts. “Denk met name aan je (werk)mail, PayPal-account en je accounts op cryptovalutaplatformen”, zegt Computest. Ook moet een computer volledig worden geherinstalleerd, om zeker te zijn dat de malware die de criminelen gebruiken helemaal van het apparaat verdwijnt. Dan pas kunnen wachtwoorden worden aangepast. Anders steelt de malware simpelweg de nieuwe wachtwoorden.

Het programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond ook aandacht aan de internationale actie.