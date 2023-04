Ook rest van geld voor lagere werkdruk universiteiten beschikbaar

Ook de rest van het investeringspakket voor universiteiten, onder meer bedoeld om de werkdruk te verlagen, is nu beschikbaar. Vorig jaar oktober werd al 60 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar nu krijgen ook de sectoren Techniek, Bèta en Sociale en Geesteswetenschappen toegang tot het geld. In totaal gaat het om 200 miljoen euro.

In totaal moet de investering leiden tot ongeveer 1200 extra vaste banen, aldus het ministerie van Onderwijs. Daardoor neemt de werkdruk af en is er meer ruimte voor onderzoek. Ook maken universiteiten onderling een betere taakverdeling en kunnen ze effectiever samenwerken. Door de afspraken die zijn gemaakt hebben universiteiten en sectoren “de ruimte om zich te specialiseren, onderzoekers vaste banen te geven en onderwijs van topniveau te verzorgen”, aldus het ministerie.

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) laat weten “erg trots” te zijn op “deze enorme structurele investering in nieuw talent over de volle breedte van de wetenschap”. Volgens de minister kan Nederland hiermee de internationale positie in onderwijs en de wetenschap behouden en versterken.

Op de eerdere 60 miljoen euro die werd uitgetrokken, werd al positief gereageerd. Pieter Duisenberg van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland zei hiermee “serieus aan de slag” te kunnen met het verlagen van de werkdruk. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) liet weten het geld te investeren in “toepassingen die ten goede komen aan de burgers en patiënten”, bijvoorbeeld op het gebied van preventie en dataonderzoek.