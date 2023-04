Rechtbank velt vonnis in opruiingszaak complotdenker Micha Kat

De rechtbank in Den Haag doet dinsdag uitspraak in de strafzaak tegen complotdenker Micha Kat, die wordt verdacht van opruiing en bedreiging. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van vier jaar tegen de 60-jarige Amsterdammer geëist.

Kat riep volgens het Openbaar Ministerie op tot geweld tegen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Ook zou hij hebben opgeroepen RIVM-directeur Jaap van Dissel te ontvoeren en te bedreigen. Daarnaast wordt de voormalig journalist verdacht van opruiing tegen de rechtspraak en het AD.

Via het onlineplatform Red Pill Journal verspreidde Kat midden in de coronacrisis samen met medecomplotdenkers Wouter Raatgever en Joost Knevel ongefundeerde verhalen over vermeende satanische pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Als gevolg van de internetuitzendingen kwamen tientallen complotdenkers naar een begraafplaats in Bodegraven om bloemen op kindergraven te leggen. Van Dissel moest 24 uur per dag bewaakt worden nadat via het Red Pill Journal zijn privéadres was uitgelekt.

Volgens de officier van justitie heeft Kat zijn achterban bewust bespeeld door gebruik te maken van de onzekerheid in de pandemie. Hij had daarbij volgens de aanklager een leidende rol. Kat gaf in de rechtbank toe dat hij in zijn video’s soms over de schreef is gegaan. Hij hamerde er in de rechtbank ook op dat hij zijn uitlatingen deed als journalist, wat hem in zijn ogen meer vrijheden geeft. “Het veelvuldig gebruik van termen als kindermoordenaars en kinderverkrachters hebben niets met journalistiek te maken”, aldus de officier.

Naast de celstraf is een contactverbod geëist. Kat mag wat het OM betreft geen contact opnemen met de medeverdachten, Van Dissel en een aantal AD-journalisten.

Kat werd in de zomer van 2021 opgepakt in Noord-Ierland en zit nu negentien maanden in voorarrest. Een rechter in Dublin besloot eind augustus vorig jaar dat hij mocht worden overgeleverd aan Nederland. Raatgever en Knevel zijn eerder al veroordeeld en zaten hun straffen al uit.