Schat aan Nederlandse liedjes teruggevonden op oude banden

Twee onderzoekers op het gebied van de amusements- en muziekhistorie hebben op analoge geluidsbanden opnamen gevonden van enkele honderden liedjes voor de tv-shows van regisseur Rob Touber (1936-1975). De liedjes werden in geluidsstudio’s opgenomen voor de beste geluidskwaliteit, om ze vervolgens te gebruiken bij de geplaybackte tv-optredens van de artiesten. Er zijn enkele “totaal vergeten” liedjes van Rob de Nijs, Liesbeth List en André van Duin bij, zeggen de vinders, Frank Jochemsen en Jim Immig.

Van de uitzendingen is veelal weinig meer over, maar in hun jarenlange zoektocht vonden Jochemsen en Immig de gebruikte geluidsopnamen in alle hoeken en gaten terug: in het Nederlands Jazz Archief, bij de Theatercollectie van het Allard Pierson Museum, in de persoonlijke archieven van componist Ruud Bos, entertainers Jenny Arean en Gerard Cox en in de nalatenschap van Rob Touber zelf.

De destijds spraakmakende Touber werkte vooral graag met Adèle Bloemendaal, Jenny Arean en Gerard Cox, van wie dan ook heel veel opnamen zijn gevonden, maar ook met bijvoorbeeld Boudewijn de Groot, Wim Sonneveld, Leen Jongewaard, Willem Nijholt en Hetty Blok.

Onder de vondsten zijn teksten van onder anderen grootheden als Michel van der Plas, Drs. P, Jaap van der Merwe, Lennaert Nijgh en Jules de Corte. De uitvoerenden werden begeleid door orkesten onder leiding van leiders van naam en faam, Ruud Bos, Rogier van Otterloo, Herman Schoonderwalt en Bert Paige.

Jochemsen en Immig gaan de vondsten vanaf 19 april delen in onder meer hun podcastserie De Rob Touber Sound.

Touber, die ook platen produceerde, putte voor zijn producties ook uit de Nederlandse cabaretgeschiedenis, de legendarische historie van het Franse chanson, uit Amerikaans erfgoed (The Great American Songbook) en uit het Duitse cabaret van voor de Tweede Wereldoorlog. Hij was nog maar 38 jaar toen hij een fatale hartaanval kreeg tijdens opnamen voor een show met Adèle Bloemendaal.