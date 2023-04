Spandoeken tegen Macron glipten door strenge beveiliging

Het Haagse theater waar een toespraak van de Franse president Emmanuel Macron werd verstoord door betogers, heeft geen idee hoe de actievoerders een spandoek naar binnen hebben kunnen smokkelen. De beveiliging rond de lezing, georganiseerd door het Nexus Instituut, was streng. Alleen kleine tassen mochten mee naar binnen en alle toeschouwers en hun tassen moesten door beveiligingspoortjes. Toch uitten drie betogers hun ongenoegen over Macron met meegesmokkelde spandoeken.

De beveiliging heeft de drie het gebouw uitgezet, zegt het theater. Zij zijn niet aangehouden. De politie deed één arrestatie, maar dat was al voordat de toespraak was begonnen. Hij werd aangehouden voor “mogelijke wanordelijkheden en het overtreden van de APV door het gebruik van alcohol”. Buiten werd door ruim twintig mensen geprotesteerd, onder toeziend oog van de politie.

In Frankrijk wordt al weken geprotesteerd tegen Macron omdat hij een pensioenhervorming heeft doorgedrukt terwijl het parlement daar niets in ziet. De betogers in Den Haag beschuldigden de president van ondemocratisch handelen en nodeloos hard ingrijpen tegen betogers. Macron zelf benadrukte juist dat hij zelf ook democratisch gekozen is en dat de demonstranten daar niet zomaar aan voorbij kunnen gaan.

Macron is dinsdag en woensdag in Nederland voor een staatsbezoek. Hij sprak in Den Haag over de toekomst van Europa, vooral op economisch gebied. Hij benadrukte daarbij het belang van een zelfstandig en soeverein Europa. “We moeten ons Europees model beschermen tegen invloeden van anderen.” Dat is voor de Franse president een belangrijk punt, zowel in het licht van de oorlog in Oekraïne als in een groeiende tweestrijd tussen de Verenigde Staten en China. Hij pleitte bijvoorbeeld voor minder energie-afhankelijkheid. Ook wil Macron dat er een Europees beleid komt voor de chip-industrie, waar China en de VS vaak over ruziën, met ook een belangrijke rol voor Nederland vanwege de expertise van ASML.