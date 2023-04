Timmermans en Van der Plas spreken over stikstof in Den Haag

Eurocommissaris Frans Timmermans en BBB-leider Caroline van der Plas spreken elkaar dinsdag over stikstof. De ontmoeting zal plaatsvinden in Den Haag, iets waar eerder nog onenigheid over was: Timmermans wilde Van der Plas in Brussel ontvangen, maar volgens de BBB-voorvrouw was dat niet mogelijk voor haar.

En dan is er nog de uitspraak van Timmermans, dat hij Van der Plas “wil uitleggen wat de Europese regels zijn” over stikstof. De uitspraak schoot Van der Plas in het verkeerde keelgat: zij meende er een nogal badinerende toon in te bespeuren.

Toch is het nog de vraag hoeveel ruimte Timmermans kan bieden aan Van der Plas. Timmermans’ ambtenaren zouden hier al “heel vaak” over gesproken hebben met Nederlandse collega’s. Maar Van der Plas denkt dat er meer kan en wil samen met JA21 de wet Natuurbescherming op punten aanpassen. Zo moet volgens de partijen onder meer de zogeheten kritische depositiewaarde, die bepaalt hoeveel stikstof ergens mag neerslaan, uit de wet. Experts zijn kritisch op de voorstellen.

De twee spreken elkaar dinsdagochtend in een besloten gedeelte van de Tweede Kamer, laat Van der Plas weten. Het is nog niet bekend of zij na afloop de pers te woord zullen staan.