Woede over en actie tegen transportwijze koeien en kalveren

De dierenbeschermingsorganisatie Ongehoord slaat opnieuw alarm over misstanden die ze ziet in de vee-industrie, nu speciaal over de transporten van (melk)koeien en kalveren. Ze gaat dinsdag ook filmpjes op de eigen site publiceren die ze naar eigen zeggen met een verborgen camera heeft gemaakt – drie dit jaar, één eind vorig jaar. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ondernam intussen al actie, liet ze in een reactie weten.

Ongehoord deed onderzoek bij vier transportcentra, twee in België, een in Noord-Brabant en een in Zuid-Holland, waar ze ook filmde. De organisatie koos voor onderzoek in beide landen, omdat die ook onderling veel vee verhandelen en volgens Ongehoord dus niet los van elkaar moeten worden gezien.

De NVWA bekeek de beelden al en spreekt van “schokkend en volstrekt onacceptabel. De mensen die te zien zijn op deze beelden voldoen overduidelijk niet aan hun plicht om dieren met respect te behandelen en te vervoeren. Het is helder dat de dieren op deze beelden absoluut niet transportwaardig zijn, maar juist zorg nodig hebben”.

De filmpjes die in Noord-Brabant werden gemaakt, zijn voor de autoriteit “directe aanleiding om de erkenning van dit bedrijf te schorsen”. De NVWA had dit bedrijf al enige tijd in beeld en onder aangescherpt toezicht geplaatst. Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals meldt deze week naar aanleiding van de beelden aangifte te zullen doen van dierenmishandeling en overtreding van regels uit de Europese Transportverordening.

Ongehoord registreerde in de centra, zoals ze het zelf omschrijft, “moederkoeien die niet meer konden lopen, ziek waren, kreupel of doodsbang. Ook met kalfjes van amper twee weken oud wordt niet zachtzinnig omgegaan. Ze worden geslagen, getrapt en opgedreven met stokken en stroomstootwapens”.

De organisatie rept verder van het duwen en trekken aan oren en snuit bij ernstig zieke koeien, het verslepen van een ernstig ziek dier aan staart en poten, stroomschokken bij ernstig zieke koeien, het sleuren van dieren met touwen, een heupklem en van het prikken met een hooivork.

Ongehoord heeft ook documenten opgevraagd waaruit volgens een woordvoerder blijkt dat toezichthouders in België en Nederland exportcertificaten afgaven voor zieke, gewonde, kreupele of hoogzwangere runderen, die volgens de regels eigenlijk niet meer vervoerd mochten worden.

De NVWA ziet haar beeld bevestigd dat “er bij een aantal verzamelcentra zaken ernstig fout gaan”. Daarom zijn regels en toezicht alweer verder aangescherpt. Ze houdt “risicogericht” toezicht: bepaalde verzamelcentra worden vaker geïnspecteerd. Maar de NVWA “kan niet overal op ieder moment zijn om in te grijpen. De sector heeft een eigen verantwoordelijkheid om goed met dieren om te gaan en ze te beschermen”.