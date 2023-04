BBB stelt motie over afschot wolven in Gelderland uit

BoerBurgerBeweging (BBB) heeft woensdag een motie om afschot van wolven in Gelderland toe te staan aangehouden. De fractie was het na een spoeddebat met veel andere Gelderse Statenleden en Gedeputeerde Staten eens dat het beheren van wolven vooral juridisch zo ingewikkeld ligt dat eerst veel meer informatie bij deskundigen ingewonnen moet worden. Dat gaat nu gebeuren tijdens aparte bijeenkomsten, waarna de kwestie waarschijnlijk opnieuw op de agenda van Provinciale Staten komt te staan.

BBB, gekend tegenstander van de wolf in Nederland, wilde dat GS een ontheffing zouden geven voor afschot van overlast veroorzakende wolven. Jachtaktehouders zouden daar toestemming voor moeten krijgen. PVV, JA21, Forum voor Democratie en SGP ondersteunden de motie. “De leefbaarheid is in het gedrang. Mensen in wolvengebieden zijn bang voor een aanval van een wolf. Ze durven hun kinderen niet meer door het bos naar school te laten fietsen”, aldus BBB-fractievoorzitter Rik Loeters. In Gelderland zitten de meeste wolven van Nederland.

Verantwoordelijk gedeputeerde Peter Drenth raadde de motie zeer af, omdat toestemming geven voor afschot op dit moment niet kan binnen de Europese wet- en regelgeving, die de wolf aan alle kanten beschermt. Hij was ook tegen het inzetten van jachtaktehouders, want dat zou kunnen betekenen dat een individuele jager voor de rechter terecht zou kunnen komen. “Dat moeten we absoluut niet willen”, aldus Drenth. Hij benadrukte dat een Gelderse poging om een probleemwolf op De Hoge Veluwe aan te pakken direct bij de rechter strandde.

Volgens Drenth wil Gelderland “niets liever dan de wolf meer en zwaarder beheren. Maar wetgeving staat dat nu niet toe. In Europa is Nederland een van de twee landen die nog steeds dwarsligt als het gaat om het verlagen van het beschermingsniveau van de wolf”, zei de gedeputeerde. Gelderland is volgens hem het verst van alle provincies als het gaat om het aanpakken van wolvenoverlast. Samen met Drenthe staat Gelderland binnen het Interprovinciaal Overleg (IPO) bekend als het meest anti-wolf.

Volgens Drenth is er binnenkort een uitbreiding te verwachten van het interprovinciaal wolvenplan, dat in 2019 is vastgesteld. Later dit jaar zou er een heel nieuw plan verschijnen, hoewel het IPO eerder zei dat dat nieuwe plan pas in 2024 verschijnt. Het nieuwe plan is aangepast op het toenemende aantal wolven in Nederland. Er zouden nu rond de dertig dieren in Nederland gevestigd zijn.