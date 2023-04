Beving van 2.1 bij het Groningse Zijldijk

In Groningen heeft woensdagavond een aardbeving plaatsgevonden. De beving had een kracht van 2.1 en het epicentrum lag bij het dorp Zijldijk in de gemeente Eemsdelta, blijkt uit gegevens van het KNMI.

Aan RTV Noord laten verschillende omwonenden weten de beving te hebben gevoeld. “Een grote dreun”, zegt een inwoner van ’t Zandt. “Twee zware dreunen en een forse, korte trilling”, meldt een andere bewoner van ’t Zandt.

Het ministerie van Economische Zaken wijst erop dat mensen schade kunnen melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

De bevingen in Groningen worden veroorzaakt door de gaswinning. Eerder op woensdag vond in de Tweede Kamer een debat plaats over de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Een commissie concludeerde eerder dit jaar dat Nederland een ereschuld heeft aan de Groningers. Donderdag gaat het debat verder.