COC roept op zaterdag regenboogvlag uit te hangen na geweldsreeks

Belangenorganisatie van lhbti’ers COC roept op om zaterdag de regenboogvlag uit te hangen als reactie op de geweldsincidenten van vorige week. De regenboogvlag van COC Eindhoven en regio werd zaterdag weggerukt door een groep van twintig hooligans, daarom hangt de belangenorganisatie zaterdagmiddag een nieuwe vlag op. Meerdere COC-afdelingen zien dit als een mooi moment om ook op andere plaatsen de vlag uit te hangen.

Naast het verwijderen van de vlag werd er zaterdag een groep lhbti+ jongeren uitgescholden in het COC-pand in Eindhoven en werd een vrijwilliger geslagen. Volgens een woordvoerder van COC Midden-Gelderland maakt de vrijwilliger “het naar omstandigheden goed”. Diezelfde nacht werden medewerkers van een Groningse dragshowbar en lhbti+ cafĂ© mishandeld en tijdens de voetbalwedstrijd PSV-Spakenburg van 4 april, en bij andere recente voetbalwedstrijden, werden homofobe uitspraken gedaan zonder dat werd ingegrepen.

In een open brief roepen twintig regionale COC-verenigingen en COC Nederland iedereen op om het voorbeeld van COC Eindhoven en regio te volgen en zaterdag ook een regenboogvlag of andere LHBTI+ gemeenschapsvlag uit te hangen. Volgens de woordvoerder van COC Midden-Gelderland wordt de vlag in ieder geval in Wageningen, Lingewaard en Oestgeest gehesen. “De oproep is vanochtend pas verstuurd, dus we gaan er vanuit dat er gedurende de dag en morgen nog meer zullen volgen.”

“We steken LHBTI+ jongeren een hart onder de riem en tonen dat Nederland geweld tegen de regenbooggemeenschap niet pikt”, lichten de initiatiefnemers van de actie toe.