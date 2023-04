D66: jonge donorkinderen moeten gegevens vader op kunnen vragen

Kinderen die zijn verwekt door een zaaddonor hoeven als het aan D66 ligt niet te wachten tot hun twaalfde voordat ze informatie krijgen over hun biologische vader. Vanaf die leeftijd mogen kinderen de fysieke en sociale gegevens van hun donorouder opvragen. Voor de naam en contactgegevens moeten ze wachten tot hun zestiende. D66 dient samen met GroenLinks en PvdA een amendement in dat door beide leeftijdsgrenzen een streep zet.

“Weten van wie je afstamt kan deel zijn van je identiteit en is belangrijk voor veel donorkinderen”, zegt Wieke Paulusma (D66). Ze denkt dat gezinnen het beste zelf in kunnen schatten wanneer het moment is aangebroken om deze informatie aan te vragen. Haar plan kan rekenen op een Kamermeerderheid.

Het Kamerlid volgt hiermee de conclusie van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van ZonMw, een financieringsorganisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Die leeftijdsgrenzen zijn ooit bedoeld om donorkinderen te beschermen, maar veroorzaken eerder problemen, stellen de onderzoekers. Binnen gezinnen kan het vaak tot spanningen leiden dat kinderen niet weten wie hun biologische vader is.

De Tweede Kamer debatteert woensdagavond om 20.00 uur over de donorwet.