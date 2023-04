Demonstrant afgevoerd bij bezoek Macron aan UvA

Een demonstrant is woensdagochtend in Amsterdam aangehouden nadat hij op de Franse president Emmanuel Macron afrende en Franse leuzen riep. Dat gebeurde bij het bezoek van Macron samen met koning Willem-Alexander aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) in het Amsterdam Science Park. Volgens een ANP-fotograaf is de demonstrant door beveiligers tegen de grond gewerkt en afgevoerd.

Zo’n zes beveiligers sprongen op de man. Ook hield een beveiliger een hand voor de mond van de demonstrant. De man is later door zo’n vijf agenten afgevoerd. Het is niet bekend wat hij riep en waarom hij daar was.

Dinsdag werd een toespraak van de Franse president in Den Haag door betogers verstoord. Zij bestempelden Macron als de “president van geweld en hypocrisie” en rolden verschillende spandoeken uit. De betogers verwezen naar de aanhoudende demonstraties in Frankrijk, in reactie op een omstreden pensioenwet.