Experts niet zomaar voor mobieltjesverbod in de klas

Experts staan niet zonder meer positief tegenover een algeheel mobieltjesverbod op scholen of in de klas, blijkt tijdens een gesprek in de Tweede Kamer. Wel vinden zij dat er beleid nodig is, maar dan vooral toegespitst op verantwoorde omgang met mobiele telefoons. Vorig jaar waren partijen, waaronder coalitiepartijen, kritisch op een plan van het CDA om telefoons te verbieden op school. Maar veel ouders en leerkrachten zijn voor zo’n verbod.

De door de Kamer geraadpleegde deskundigen zijn het erover eens dat telefoons lessen kunnen verstoren. Vooral het gebruik van sociale media vinden zij zorgelijk: op apps zoals TikTok spelen adverteerders er bewust op in dat de hersenen van kinderen en jongeren nog niet volledig ontwikkeld zijn, en mentaal moeilijk weerstand kunnen bieden. “Er is sprake van een aandachtseconomie”, zegt neuropsychiater Theo Compernolle.

Toch biedt een verbod op telefoons op school of in de klas niet gelijk oplossingen. “Ook daarmee zijn we er bij lange na nog niet”, zegt hoogleraar Media, Jeugd en Samenleving Patti Valkenburg van de Universiteit van Amsterdam. Zij denkt dat landelijke regels niet door alle scholen of leraren nageleefd zullen worden. Een algeheel verbod werkt volgens haar alleen als er “duidelijke en consequente regels” zijn, en als zo veel mogelijk leraren en ouders erachter staan.

Effectiever is het als kinderen leren hun telefoon links te laten liggen op school en zich concentreren op de les. Hoogleraar e-Didactiek Nadira Saab van de Universiteit Leiden pleit er dan ook voor dat kinderen bijvoorbeeld les krijgen in zelfregulatie. Pedagoog Paul Kirschner ziet hier ook heil in. Hij vindt dat kinderen er vaak mee moeten oefenen, onder begeleiding. Ook Compernolle vindt dat kinderen ermee moeten leren omgaan, maar ziet een verbod tegelijkertijd als “een mooie boodschap”.