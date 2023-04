Jetten blijft bij plan kerncentrales ondanks tegenstrijdig advies

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) blijft bij het plan om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Dat terwijl het Expertteam Energiesysteem 2050 in een woensdag gepubliceerd advies juist zegt “geen of een beperkte rol” weggelegd te zien voor kernenergie.

“Kerncentrales zijn niet de oplossing voor alles”, erkent Jetten desgevraagd bij de presentatie van het advies in Den Haag. “Twee kerncentrales moeten uiteindelijk voor ongeveer 10 tot 13 procent deel uit maken van onze elektriciteitsmix.” Voor de andere 85 tot 90 procent zijn dus alternatieven nodig, bijvoorbeeld zonne- of windenergie.

Jetten benadrukt de afspraken uit het coalitieakkoord te willen naleven. Daarin hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie afgesproken stappen te zetten voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. De bedoeling is dat de twee nieuwe kerncentrales in Borssele komen te staan: daar is al kennis, ervaring en draagvlak en kan de energie omgezet worden in waterstof. “Het definitieve besluit over de kerncentrales wordt over ongeveer anderhalf jaar genomen”, voegt Jetten toe. “Daarin wordt dit advies ook meegenomen.”

Het Expertteam zegt in het rapport dat nieuwe kerncentrales alleen zin hebben als de vraag naar stroom twee tot drie keer zo hoog wordt en Nederland stroom moet gaan leveren aan buurlanden. Ook is Borssele een onhandige locatie, herhaalt voorzitter van het team Bernard ter Haar. “Bij de kust wordt al veel elektriciteit opgewekt met wind op zee. Met kerncentrales erbij wordt het elektriciteitsnet veel te zwaar belast.”

Ook betwijfelt het team of de kerncentrales daadwerkelijk af zullen zijn in 2035. Milieuorganisatie WISE, die zich inzet voor groene energie, sluit zich aan bij de adviezen van het team. WISE is al sinds zijn oprichting tegen kernenergie en hoopt dat minister Jetten zal luisteren naar het team.