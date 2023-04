LAKS: met taal minder onderscheid maken op school

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) presenteert woensdagmiddag in de schouwburg van Utrecht een nieuwe taalgids voor het onderwijs. Het is een lijst met voorstellen om ook in de taal minder onderscheid te maken op school. Zo spreekt de leerkracht als het aan LAKS ligt de klas straks niet meer aan met ‘jongens en meisjes’, maar bijvoorbeeld met ‘leerlingen’.

LAKS-voorzitter Janouke van Meerveld bevestigt een bericht van het AD hierover. Ze vertelt dat ook ‘zitten blijven’ volgens de gids plaats zou moeten maken voor het aloude ‘doubleren’, omdat dat volgens haar een minder negatieve lading heeft. “Dat je doubleert, wil lang niet altijd zeggen dat je minder goed bent op school”, licht ze toe. Er kunnen natuurlijk ook andere oorzaken zijn waardoor een leerling even niet verder komt.

LAKS-bestuurslid Cylus Kawesi stelde de lijst op. Hij doet ook het voorstel om niet langer te praten over ‘witte en zwarte scholen’. De term ‘gehandicapt kind’ moet tevens in de ban, die kan beter worden vervangen door ‘leerling met een beperking’.

Het LAKS beseft zelf niet over het taalgebruik over onderwijs en op school te gaan, maar wil met de gids de discussie erover beginnen.