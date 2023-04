Mauritshuis komt met VR-experience over roofkunst

Het Mauritshuis in Den Haag komt dit najaar met een tentoonstelling over roofkunst, waar de bezoeker via Virtual Reality de geschiedenis van geroofde objecten kan meemaken.

Het museum denkt in alle opzichten actueel te zijn. “Vele musea in binnen- en buitenland doen de laatste jaren onderzoek naar de herkomst van hun collecties. Het gaat hierbij om zowel kunst met een oorlogsverleden, geroofd van Joodse eigenaren, als koloniale roofkunst. Door de geschiedenis van de voorwerpen goed in kaart te brengen, kan er nagedacht worden over de toekomst van deze geroofde kunst.” Het Mauritshuis heeft zelf ook nog iets extra’s met het onderwerp: “De kernverzameling hing van 1795 tot 1815 in het Louvre, uit Den Haag geroofd door de Franse bezetter.”

Technologiebedrijf HP Nederland gaat bijdragen aan Roofkunst – 10 verhalen. “In deze tentoonstelling vertellen tien historische (kunst)objecten het verhaal dat roofkunst van alle tijden is. HP levert voor Roofkunst workstations waarmee de bezoeker via Virtual Reality de geschiedenis van het geroofde object kan beleven.” HP zal het museum vaker bijstaan in het digitaal ontsluiten van kunst, waarmee het ook hoopt andere en jonge bezoekers te trekken.

De Creative Storytelling Studio Jongsma + O’Neill geven de VR-experience in Roofkunst artistiek vorm. Welke voorwerpen worden belicht en wanneer de expo precies begint, kon het museum nog niet zeggen.