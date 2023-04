MiGreat: steeds meer vluchtelingen voeren actie

Steeds meer vluchtelingen voeren actie tegen de lange wachttijden bij hun asielaanvraag en de omstandigheden waaronder ze in opvanglocaties verblijven. Dat zegt hulporganisatie MiGreat, die asielzoekers van tientallen opvanglocaties in Nederland bijstaat, waaronder Ter Apel in Groningen. “Consistent kloppen ze bij ons aan met problemen. Dit verspreidt zich wel en wordt misschien steeds groter”, zegt een woordvoerder.

De komende tijd wordt er op diverse plekken door asielzoekers gedemonstreerd waaronder in Den Haag en Meppel. MiGreat beaamt dat er “flinke onrust” is onder asielzoekers in de opvanglocaties in Nederland. “Er is vooral heel veel ontevredenheid over hoe lang het duurt voor het eerste gesprek met de IND plaatsvindt en op welke plek je hoelang moet blijven. Het heeft geen einddatum. Dat is heel lastig voor mensen.” Ook mogen asielzoekers pas na zes maanden beperkt werken.

Volgens MiGreat klopten enkele weken geleden asielzoekers uit opvanglocaties in Assen en het Groningse Zuidbroek bij de organisatie aan voor hulp bij demonstreren. Eind maart werd voor het kantoor van immigratie- en naturalisatiedienst IND in Zwolle geprotesteerd. Naar aanleiding van die demonstratie hebben meer asielzoekers de weg naar MiGreat gevonden, zegt de woordvoerder. “We helpen ze met hoe je bijvoorbeeld een demonstratie organiseert, of demonstreren mee.” Ook weten volgens de woordvoerder asielzoekers tussen verschillende opvanglocaties elkaar te vinden om informatie over demonstreren uit te wisselen.

In Purmerend zijn twintig vluchtelingen in hongerstaking gegaan vanwege onder meer de lange wachttijden voor hun asielaanvraag. Volgens de hulporganisatie gingen ruim een jaar geleden ook al asielzoekers in Nederland in een opvanglocatie in hongerstaking. “Dat gebeurt niet in elke opvang, maar is vaker voorgekomen. Ook zit iemand in Drachten in hongerstaking.” MiGreat houdt het aantal hongerstakingen niet bij.

MiGreat werd in 2019 opgericht. Aanvankelijk verleende de organisatie in Bosniƫ en Herzegovina noodhulp. Nadat de autoriteiten daar hadden besloten dat de hulporganisatie er niet meer welkom was, ging MiGreat in Nederland verder met noodhulp en activisme.