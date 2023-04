Tata-baas wijst uitnodiging Kamer af, D66 wil hem alsnog dwingen

Topman Hans van den Berg van Tata Steel Nederland is niet van plan om in de Tweede Kamer uitleg te geven over de uitstoot van giftige stoffen door het staalbedrijf in IJmuiden. In plaats daarvan wil Tata bestuurder Marco Workel sturen, verantwoordelijk voor gezondheidsbeleid van het bedrijf. D66 is woedend en wil Van den Berg alsnog dwingen naar de Kamer te komen, bevestigt een partijwoordvoerder na berichtgeving door De Telegraaf.

In de Kamer was brede steun voor een hoorzitting met Van den Berg. D66’er Kiki Hagen wilde dat hij tekst en uitleg kwam geven over “het structureel overtreden van vergunningen, extreme milieu- en gezondheidsschade, procedures, tig dwangsommen en daarbovenop het niet waarmaken van beloften aan de omgeving”.

Volgens haar kan “een onderdirecteur” vragen daarover niet beantwoorden. Daarom wil zij een parlementaire ondervraging, zodat Van den Berg wel verplicht is om te komen. Een woordvoerder van de partij zegt dat de kans “heel groot” is dat die ondervraging er komt.

Maar Tata vindt het juist gepast om Workel te sturen in plaats van Van den Berg. “De Kamer wilde een inhoudelijk gesprek over gezondheid en Tata Steel. Dan kom je uit bij Marco”, aldus een woordvoerder.

Hagen spreekt van “wegloopgedrag” door Van den Berg. “Dit is een klap in het gezicht van omwonenden.”