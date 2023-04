Verkenner Sacha Ausems brengt eindadvies Brabant uit

Verkenner Sacha Ausems brengt woensdagavond haar eindadvies uit over een mogelijke coalitie in Noord-Brabant. De presentatie vindt om 19.30 uur plaats in het provinciehuis in Den Bosch.

Ausems voerde hierover de afgelopen weken gesprekken met de vijftien Statenfracties. Aan de hand van haar advies kan een informateur of formateur aan de slag. Ausems, burgemeester van Waalwijk en geen lid van een politieke partij, kreeg op 18 maart van BoerBurgerBeweging (BBB) de opdracht om te verkennen wie mogelijk een nieuw bestuursakkoord in Noord-Brabant zouden kunnen dragen.

In de meeste provincies tekenen zich de contouren af van de samenstelling van de provinciebesturen. BBB behaalde bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart enorme winst en die partij speelt in elke provincie een belangrijke rol bij de coalitievorming.

In Noord-Brabant is het nog niet duidelijk welke kant het opgaat. BBB werd met 11 van de 55 zetels de grootste partij, gevolgd door de VVD met 9 en GroenLinks met 5.