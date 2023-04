Wat te doen bij letselschade door een bedrijfsongeval?

Letselschade kan het gevolg zijn van allerlei schade evenementen. De bekendste is wellicht wel de aanrijding. Veel voorkomend letsel als gevolg van een aanrijding is een whiplash. Het gaat dan om nekklachten die soms lang aan kunnen houden. Maar ook kan iemand letsel en schade lijden als gevolg van een hondenbeet. De bezitter van de hond is aansprakelijk voor deze schade.

Maar wat nu als u gewond raakt of klachten heeft door een bedrijfsongeval? Wie is hiervoor aansprakelijk en welke schade wordt vergoed als gevolg van een bedrijfsongeval. Wat kan een letselschade advocaat voor u doen als u schade lijdt, bijvoorbeeld een letselschade advocaat in Amsterdam na een bedrijfsongeval in de Amsterdamse haven?

Wie is aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

Aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval is geregeld in de wet en wel in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Het eerste artikel van dit wetsartikel luidt:

“De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”

Met andere woorden, als gereedschap of machines niet goed onderhouden zijn, is de werkgever aansprakelijk voor de schade die een medewerker lijdt. Dit geldt overigens niet alleen voor medewerkers in loondienst, maar ook voor zzp’ers die door een onderneming ingeschakeld zijn. De opdrachtgever is dan gehouden de letselschade van het letselschade slachtoffer te voldoen. Dit op basis van de zorgplicht die op een werkgever rust.

Dat een werkgever aansprakelijk is voor de letselschade die een medewerker lijdt als gevolg van een bedrijfsongeval, volgt uit lid 2 van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek:

“De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.” Een werkgever die zijn zorgplicht jegens zijn medewerker schendt is dus aansprakelijk voor de letselschade die zijn werknemer lijdt. Dit is alleen anders als de werkgever kan bewijzen dat hem geen enkel blaam treft of indien de werknemer uiterst onvoorzichtig heeft gehandeld. In de praktijk slaagt een dergelijk verweer van de werkgever echter bijna nooit.

Werkgeversaansprakelijkheid

Is er sprake van een bedrijfsongeval en heeft de werkgever zijn of haar zorgplicht geschonden? Dan is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Het letselschadeslachtoffer heeft dan recht op een schadevergoeding. Deze kan bestaan uit materiële schade zoals loonschade, pensioenschade en medische kosten, maar ook uit smartengeld. Dit is een vergoeding voor pijnklachten, angstklachten en psychische klachten die door het slachtoffer van een bedrijfsongeval geleden worden.

Overigens is er niet alleen sprake van werkgeversaansprakelijkheid bij een arbeidsongeval. Uit de wet blijkt namelijk dat een werkgever ook aansprakelijk is voor fouten van zijn of haar medewerkers jegens derden. Dus als een serveerster per ongeluk hete koffie of thee over een klant heen laat vallen, is niet de serveerster aansprakelijk voor de geleden letselschade, maar de werkgever.

Tenslotte is door de Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtsorgaan, beslist dan werkgevers ook aansprakelijk zijn voor letselschade geleden door een verkeersongeluk onder werktijd.