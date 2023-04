Wietze de Jager stopt na zomer met ochtendshow Radio 538

Wietze de Jager en Klaas van der Eerden stoppen na deze zomer met de presentatie van de ochtendshow op Radio 538. Dat heeft de zender woensdag laten weten. Na de zomer volgt een nieuwe ochtendshow met Tim Klijn, Rick Romijn en Niels van Baarlen, die dat momenteel bij Radio Veronica doen.

“Het maken van een dagelijks programma in de vroege ochtend – en alles wat daar extra bij komt kijken – vraagt 24/7 aandacht”, zegt De Jager. “Het continue vinden van de juiste balans met het gezinsleven is iets wat ik vaker heb gedeeld met de luisteraars. Voor Radio 538 was dit de aanleiding om in gesprek te gaan. Samen met de zender kwamen we tot de conclusie dat ik het langjarig commitment voor een ochtendshow, in deze fase van mijn gezin, simpelweg nog niet kan overzien.”

Dit is “een logisch” moment om de presentatie van de ochtendshow over te dragen, vervolgt hij. “Zodat het nieuwe team na de zomer kan starten. Voor mij zal een andere plek in de programmering volgen met een betere balans tussen radio maken en familie.” De Jager en Van der Eerden presenteerden de ochtendshow sinds januari 2022. “Radio 538 wil beide dj’s graag behouden in de programmering en voert daar momenteel gesprekken over”, aldus de zender.

Van der Eerden vindt het “ongelooflijk jammer dat ons geweldige avontuur te vroeg stopt”. “Maar ik respecteer de keuze en heb begrip voor de privésituatie van Wietze. Ik ga de komende tijd eerst eens even goed nadenken over wat de toekomst binnen of buiten 538 voor mij in petto heeft.” Klijn, Romijn en Van Baarlen laten weten zin te hebben om weer terug te keren “op het vertrouwde honk”, want alle drie hebben al een aantal jaar gewerkt voor Radio 538. Florentien van der Meulen zal als nieuwslezer meeverhuizen naar het nieuwe programma.