Arie Slob informateur in Zuid-Holland

Voormalig minister en partijleider van de ChristenUnie Arie Slob is aangewezen als informateur in de provincie Zuid-Holland. Dit meldt de BoerBurgerBeweging (BBB), die tijdens de Provinciale Statenverkiezing van 15 maart de grootste werd in alle provincies.

Eerder concludeerde verkenner Fred Teeven dat een coalitie van BBB, VVD, CDA, GroenLinks en PvdA in zijn ogen het meest voor de hand lag in de provincie Zuid-Holland. Deze vijf partijen, die samen 30 van de 55 zetels hebben, gaan nu onder leiding van Slob onderzoeken of ze op hoofdthema’s een akkoord kunnen bereiken.

Eerder was Slob in 2022 informateur voor de gemeenteraad in zijn woonplaats Zwolle. Het is de bedoeling dat hij zijn opdracht voor de provincie Zuid-Holland afrondt op 15 mei.