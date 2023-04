Bestrijding brand Westzaan gaat nog lang duren

Het blussen van de brand in een industriegebouw aan de Achterspring in Westzaan (Noord-Holland) gaat nog lang duren, verwacht Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. “Brandende cacaobonen zijn moeilijk te blussen”, aldus de veiligheidsregio. Meer dan 150 mensen zijn bezig met de brandbestrijding.

De brand in het cacaobedrijf woedt op 20 meter hoogte. De brand heeft zich verspreid naar drie gebouwen van hetzelfde bedrijf. De brandweer is ook bezig met blussen in de gebouwen zelf, daarvoor is de situatie volgens de veiligheidsregio nu veilig genoeg. Bij de brand komt veel rook vrij. Woensdagavond werd hierom een NL-Alert verstuurd naar omwonenden. Wel vermindert de rookontwikkeling inmiddels. De veiligheidsregio vraagt mensen die last hebben van de rook ramen en deuren te sluiten. Ook kunnen zij mechanische ventilatie beter uitzetten.

Er wordt gemeten welke stoffen vrijkomen bij de brand. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen andere stoffen gemeten dan de normale stoffen die bij verbranding vrijkomen. Ook heeft de brandweer drones ingezet om de situatie in kaart te brengen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.