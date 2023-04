Minister wil flitsbezorgen onder de 16 nog dit jaar verbieden

Jongeren onder de 16 jaar mogen binnenkort niet meer werken als flitsbezorger. Deze maatregel, die aansluit bij het al bestaande verbod voor kinderen om maaltijden te bezorgen, gaat nog dit jaar in. Dat meldt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Het is volgens de bewindsvrouw te riskant voor jongeren om urenlang onder tijdsdruk boodschappen te moeten rondbrengen op bijvoorbeeld een elektrische fiets. “Daarom verbied ik dit werk voor kinderen jonger dan 16 jaar. Kinderen mogen onder voorwaarden wat bijverdienen, maar dat moet natuurlijk wel veilig kunnen.”

De Tweede Kamer drong eerder al aan op zo’n verbod. Een voorstel van PvdA en GroenLinks kreeg vorig jaar brede steun en bleek ook toen al op sympathie van het kabinet te kunnen rekenen. Kinderen onder de 16 mogen al sinds 2020 niet meer worden ingezet als maaltijdbezorger.

Van Gennip verruimt aan de andere kant de tijden waarop kinderen mogen werken op dagen dat zij niet naar school gaan. Zij mogen straks ook tussen 19.00 en 20.00 uur aan de slag, mits hun ouders dat goed vinden en zij dezelfde rusttijd krijgen. Onder diezelfde voorwaarden mogen kinderen ook op zondag gaan werken.

Er komen ook nog nieuwe regels aan voor kinderen die geld verdienen via social media, bijvoorbeeld als vlogger of influencer. Ook hier kleven volgens Van Gennip risico’s aan, al zijn ze minder duidelijk. De mentale gezondheid en schoolprestaties kunnen bijvoorbeeld lijden onder de druk om steeds video’s te moeten leveren of onder negatieve reacties online. Voor deze regels heeft zij evenwel meer tijd nodig.