Mondkapjesstichting dagvaardt Van Lienden en compagnons

De Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) gaat Sywert van Lienden en zijn compagnons binnenkort dagvaarden. De mondkapjesstichting gaat in een bodemprocedure 21 miljoen euro terugvorderen bij Van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel.

Dat kondigde de stichting donderdag aan in de procedure die Damme bij het gerechtshof Amsterdam heeft aangespannen over zijn ontslag als bestuurder van SHA. Het hof streeft ernaar op 23 mei uitspraak te doen over de ontslagkwestie.

Het Openbaar Ministerie had eerder bij de rechtbank om het ontslag van Van Lienden en Damme gevraagd, samen met de advocaten van zeven medewerkers die zich op vrijwillige basis hebben ingezet voor de stichting. Justitie denkt dat de bestuurders klanten vanuit de mondkapjesstichting doorgesluisd hebben naar een commerciële bv. Hiermee verdienden ze miljoenen.

Het bestuur van SHA heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond de transactie uit april 2020 waarbij Van Lienden, Damme en Van Gestel 40 miljoen mondkapjes hebben geleverd aan het ministerie van Volksgezondheid. Deze transactie is algemeen bekend geworden als de mondkapjesdeal.

Volgens SHA hebben de ex-bestuurders onrechtmatig gehandeld jegens de stichting en hielden ze er 21 miljoen euro aan over. De onderzoeksresultaten waren voor het bestuur aanleiding om aan hun advocaat opdracht te geven een dagvaarding op te stellen. Die kunnen Van Lienden en de ex-compagnons over een week of drie, maximaal een maand, in hun brievenbus verwachten.

De stichting gaat daarnaast ongeveer 350.000 euro aan advocaatkosten terugvorderen bij het drietal. Het zou gaan om advocaatkosten die zijn uitgegeven om privébelangen van de ex-bestuurders te dienen.

De ex-bestuurders kunnen de bodemprocedure voorkomen als ze bereid zijn tot het treffen van een schikking. De advocaat van de stichting noemt die optie prematuur. Een stichtingsbestuurder laat weten altijd bereid te zijn tot mediation, mits de ex-bestuurders “alle voordelen genoten als gevolg van de mondkapjesdeal” aan de stichting geven.

De mondkapjesstichting wordt in de toekomst ontbonden. Het bestuur zal het saldo uitkeren aan goede doelen in de zorg.