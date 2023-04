Nederland gaf Oekraïne 1,2 miljard aan militair materieel

Nederland leverde tot dusver voor ongeveer 1,2 miljard euro aan militair materieel aan Oekraïne. Dat maakte minister Kajsa Ollongren (Defensie) donderdag bekend. Het kabinet wil zoveel mogelijk militaire leveranties openbaar gaan maken. Andere landen kiezen daar ook steeds vaker voor, aldus Ollongren.

Transparantie is volgens haar ook nodig om draagvlak te behouden. “Daarnaast heeft transparantie over leveringen van militair materieel een signaalwerking richting zowel Oekraïne als Rusland.” Voorheen werd het zoveel mogelijk stil gehouden om de Russen in het ongewisse te laten.

In een brief aan de Kamer meldt het kabinet leveranties die tot dusver zijn gedaan, al is de lijst is niet volledig. De grote leveranties zoals pantserhouwitsers en tanks waren wel bekend. Uit de lijst blijkt nu onder meer dat Nederland 441 voertuigen waaronder 4-tonner vrachtwagens, 21 bruggen en 143 drones leverde.

Nederland krijgt een deel van de uitgaven terug uit de Europese Vredesfaciliteit. Voor leveringen tot eind november 2022 krijgt Nederland ongeveer 202,9 miljoen euro gecompenseerd, laat Ollongren weten. Nederland heeft in totaal voor 516 miljoen euro gedeclareerd bij deze faciliteit.