Nijmegen herkent conclusies OVV over fabriek,

Nijmegen vindt het goed dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) de situatie rond de asfaltfabriek APN in het westen van de stad heeft onderzocht. De gemeente was al aan de slag met een deel van de aanbevelingen en zet daarbij nadrukkelijk in op gezondheid van omwonenden, laten gemeente en Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) donderdag in een eerste reactie weten.

Over de asfaltfabriek op het Nijmeegse industrieterrein zijn al jarenlang klachten van omwonenden, met name uit woonwijken in Nijmegen-West en Weurt, een dorp in de gemeente Beuningen dat tegen het Nijmeegse industrieterrein aan ligt. Nadat een klokkenluider in 2021 aan de bel trok over grote overschrijdingen van de uitstoot van de fabriek zijn maatregelen genomen. Zo laten Nijmegen en Beuningen op dit moment een geuronderzoek doen. De opzet van het onderzoek en de keuze voor een onderzoeksbureau zijn samen met betrokken bewoners tot stand gekomen, zegt de gemeente.

Andere maatregelen zijn voortdurende metingen van de luchtkwaliteit in Nijmegen-West. Er wordt ook regelmatig gecontroleerd of de uitstoot van bedrijven op het industrieterrein niet te hoog is en er wordt zonodig ingegrepen. Er is tegenwoordig een structureel overleg met omwonenden en de vergunningen worden gecontroleerd op actualiteit. “We zetten alle middelen in die kunnen helpen tegen schadelijke effecten van de industrie”, meldt de gemeente. Nijmegen en ODRN gaan het rapport van de OVV bestuderen om te zien welke lessen nog meer getrokken kunnen worden, verklaren zij.