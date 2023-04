Onderzoeksraad deelt rapport over gevaren industriële uitstoot

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) publiceert donderdag een onderzoek naar de veiligheid van omwonenden van industriële complexen. Daarvoor keek de OVV naar Tata Steel IJmuiden, Chemours (voorheen DuPont) in Dordrecht en Asfalt Productie Nijmegen (APN). Het onderzoek gaat onder meer over in hoeverre rekening wordt gehouden met de gezondheidsrisico’s van uitstoot van schadelijke stoffen voor omwonenden.

In eerste instantie kondigde de OVV in april 2021 aan onderzoek te doen naar de situatie rondom staalfabriek Tata Steel. Later werd dat uitgebreid naar ook Chemours en APN. “In deze regio’s zijn er bij bewoners zorgen over de uitstoot”, legde de onderzoeksraad uit. “Met de uitbreiding van het onderzoek kunnen bredere lessen geleerd worden die ook toepasbaar zijn op andere regio’s.”

Omwonenden van Tata Steel zeggen al langer last te hebben van klachten door uitstoot van de staalfabriek. Uit onderzoek van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kwam in 2021 naar voren dat mensen in de buurt van Tata Steel worden blootgesteld aan veel meer schadelijke stoffen dan mensen die ergens anders wonen. Daarnaast constateerde de GGD dat meer mensen lijden aan longkanker in deze regio dan in de rest van het land, al staat niet vast wat de bijdrage van Tata daaraan is. Honderden mensen hebben aangifte gedaan tegen Tata Steel, vanwege het “moedwillig schaden van de gezondheid van mens en dier”. Ze worden hierin bijgestaan door advocaat Bénédicte Ficq.

Verder stelde het RIVM ook recent vast dat moestuinen dicht bij Chemours te veel PFAS bevatten. Deze schadelijke poly- en perfluoralkylstoffen worden bijvoorbeeld gebruikt in blusschuim en voor waterafstotende bescherming voor kleding. De stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Ze kunnen zich ophopen in het lichaam, kunnen diverse soorten kanker veroorzaken en ze hebben mogelijk effect op de voortplanting en op het ongeboren kind.

Bij APN klagen omwonenden ook al jaren over de stank en uitstoot afkomstig van de asfaltcentrale. Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) stelde in juli 2021 vast dat te veel kankerverwekkende stoffen werden uitgestoten op het moment van de meting. APN zou een dwangsom opgelegd krijgen als dit nog eens voorkwam. Volgens de omgevingsdienst is de norm bij de metingen die volgden niet meer overschreden.