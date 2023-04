Restauratie Vlietermonument op de Afsluitdijk gaat van start

Het Vlietermonument op de Afsluitdijk wordt vanaf donderdag gerestaureerd en uitgebreid om het gebouw toegankelijker te maken voor de grote aantallen mensen die erop afkomen. Zo wordt onder meer het horecagedeelte groter en toegankelijker gemaakt en er komt een plateaulift voor bezoekers die minder mobiel zijn.

Het monument is al sinds april 2022 bouwterrein en daarom gesloten voor bezoekers. Het streven is om het gebouw in het najaar van 2024 weer te openen.

In 1933, een jaar nadat de Afsluitdijk werd gesloten ter hoogte van vaargeul de Vlieter, werd het Vlietermonument gebouwd. Jaarlijks trekt het gebouw een half miljoen bezoekers.

“Het monument is op een zeer symbolische plek op de Afsluitdijk gebouwd en is daarmee van grote historische betekenis. Om ervoor te zorgen dat de lunchroom en het informatiepunt ook in de toekomst toegankelijk blijven voor de grote aantallen bezoekers die het elk jaar trekt is vernieuwing nodig”, licht Wop Schat, projectmanager Rijkswaterstaat Noord-Nederland, toe.

Behalve op de uitbreiding van het horecagedeelte en de plaatsing van de lift, wordt ingezet op veiligheid. “Het gaat om een gebouw uit de jaren 30, dus logischerwijs is de veiligheid (naar huidige normen) gedateerd”, laat een woordvoerster van Rijkswaterstaat weten.

Het ontwerp voor de vernieuwing is van Paul de Ruiter Architects. Het oorspronkelijke ontwerp van Willem Dudok wordt “volledig in ere” gehouden. “Het nieuwe ontwerp doet recht aan de iconische waarde van het Vlietermonument en sluit perfect aan bij de spectaculaire eenvoud van de Afsluitdijk. Het dak van de nieuwbouw ligt op hetzelfde niveau als de weg, waardoor de uitbreiding vanaf boven als het ware onzichtbaar is”, aldus Paul de Ruiter.