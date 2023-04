Ruim miljard gekraakte berichten zijn ‘goudmijn’ voor politie

De politie beschikt over ruim een miljard onderschepte berichten van criminelen, bevestigt een woordvoerder van de politie na een bericht van het AD. De onderschepte berichten hebben in Nederland de afgelopen jaren geleid tot de ontmanteling van zestig drugslabs en de inbeslagname van 170.000 kilo cocaïne en duizend zware wapens. De politie noemt de onderschepte berichten “een goudmijn in de bestrijding van de zware ondermijnende criminaliteit”.

De politie heeft de data uit zeven opsporingsonderzoeken naar aanbieders van cryptocommunicatie. Via dat systeem kunnen gebruikers anoniem met elkaar communiceren. Het ontsleutelen van die berichten begon in 2016, met het kraken van de servers van het Nijmeegse bedrijf Ennetcom (Encrypted Network Communication) in Canada. Later volgden PGP Safe (2017), Iron-chat (2018), Encrochat (2020), SkyEcc, Anom (2021) en dit jaar nog aanbieder Exclu.

Met de ontsleutelde berichten zijn wereldwijd minstens 10.000 mensen aangehouden. “Tot op de dag van vandaag zijn er honderden opsporingsonderzoeken waarin cryptocommunicatie-data als bewijs worden gebruikt”, aldus de politie. “Zoals oude moorden die alsnog worden opgelost of criminele kopstukken die puur op basis van data aangehouden en vervolgd kunnen worden. Dit is echt een echte gamechanger in ons vak.”

Het aantal gekraakte berichten loopt nog altijd op. Met de onderzoeken naar de communicatieplatformen wil de politie “aantonen dat je je als crimineel anoniem en onaantastbaar kunt voelen op zo’n platform, maar dat je dat zeker niet bent. Zware criminelen denken onterecht dat ze in het geheim, buiten het zicht van de politie kunnen opereren én niet gepakt kunnen worden.”