Ruime Kamermeerderheid onderschrijft enquêterapport Groningen

De Tweede Kamer onderschrijft in grote meerderheid “de analyse, conclusies en aanbevelingen” van het eindrapport van de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen. Dat staat in een motie, ingediend door VVD’er Jeroen van Wijngaarden, die door het overgrote deel van de partijen mede is ondertekend.

De Kamerleden spreken “de grootst mogelijke waardering” uit voor het werk van de enquêtecommissie onder leiding van GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee, die het eindverslag woensdag en donderdag in de Tweede Kamer verdedigde. Zij spreken van “een helder rapport” en roepen het kabinet op snel met een reactie te komen.

De enquêtecommissie concludeert in haar rapport dat de veiligheid van Groningers jarenlang stelselmatig ondergeschikt was aan economische en financiële belangen. Dat maakt dat een “ereschuld” moet worden ingelost, nog los van de al bestaande aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van door de gaswinning veroorzaakte aardbevingen.

Sommige Kamerleden hadden graag ook een “politiek oordeel” van de commissie gehoord, met name over de rol van minister-president Mark Rutte. Over hem schreef de commissie dat hij pas laat doordrongen raakte van de ernst van de problemen en niet voor de Groningers deed wat van hem mocht worden verwacht.

Commissievoorzitter Van der Lee wees er evenwel op dat het doel van een parlementaire enquête waarheidsvinding is. Het is aan de Kamer zelf om aan de hand van de bevindingen van de commissie een oordeel te vellen en daarover het debat aan te gaan met het kabinet, Dat zal ergens na het meireces gevoerd worden.